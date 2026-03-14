Superenalotto Lotto e 10eLotto oggi sabato 14 marzo 2026 | estrazione e numeri vincenti

Oggi, sabato 14 marzo 2026, a Milano si svolgono le estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. I numeri vincenti vengono annunciati poco dopo l'estrazione, con l’obiettivo di individuare eventuali vincite. Le operazioni si svolgono come di consueto, coinvolgendo i giocatori che sperano di portare a casa premi in denaro. Nessuna informazione aggiuntiva sulle estrazioni di oggi.

Milano, 14 marzo 2026 – Continua anche questa sera, sabato 14 marzo, la caccia sfrenata alla sestina vincente del Superenalotto. Appuntamento come sempre alle 20, per seguire in diretta l'estrazione dei numeri. Il montepremi di questa sera viaggia sempre su cifre stellari: parliamo di 134 milioni e 600mila euro! L’ultimo 6, come ricordiamo sempre perché ciò di sia di buon auspicio è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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