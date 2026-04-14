SuperEnalotto Lotto e 10eLotto oggi martedì 14 aprile 2026 | estrazione e numeri vincenti

Martedì 14 aprile 2026, a Milano si sono svolte le estrazioni del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Per questa sera, il premio in palio nel SuperEnalotto ha raggiunto i 149 milioni e 200mila euro, rendendo questa estrazione una delle più ricche di quest’anno. I numeri vincenti sono stati annunciati poco dopo le ore 20.00, senza che siano state divulgate ulteriori informazioni sui risultati.

Milano, 14 aprile 2026 – Poco, pochissimo meno di 150 milioni di euro – esattamente 149 milioni e 200mila eu ro – è quanto vale azzeccare la sestina vincente nell ’estrazione del SuperEnalotto di questa sera, martedì 14 aprile. Si tratta attualmente del montepremi più alto al mondo dei giochi legati alla fortuna o meglio al caso.. Anche sabato 11 aprile, infatti, nessuno ha indovinato il 6 anche se la Lombardia si può consolare con una raffica di vincite a Lotto e 10eLotto. 19990206 - PONTEDERA (PI)- SUPERENALOTTO: JACKPOT RECORD - Una ricevitoria del Superenalotto a Pontedera (Pisa). Questa sera l'eventuale vincitore della combinazione di 6 numeri potra' intascare circa 85 miliardi di lire.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, martedì 14 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 13 Gennaio 2026 SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, martedì 7 aprile 2026: estrazione e numeri vincentiMilano, 7 aprile 2026 – Questa sera, martedì 7 aprile, indovinare la sestina vincente al Superenalotto vale 145,9 milioni di euro. Superenalotto, Lotto e 10eLotto oggi, martedì 17 marzo 2026: estrazione e numeri vincentiMilano, 17 marzo 2026 – Questa sera, martedì 17 marzo, va in scena la caccia sfrenata alla sestina vincente del Superenalotto.