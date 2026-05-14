Superenalotto la combinazione vincente di oggi 14 maggio
Oggi, nel concorso del Superenalotto, nessun giocatore ha centrato il '6' o il '5+1'. La combinazione vincente non è stata indovinata da nessuno, ma a Bari è stato realizzato un '5+1' che ha portato a un premio da 596 euro. Il concorso si è concluso senza grandi vincite, lasciando comunque un premio di categoria superiore a chi ha indovinato cinque numeri più uno. Nessun altro premio è stato assegnato oggi.
(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto di oggi, giovedì 14 maggio. A Bari è stato centrato un '5+1' da 596.800,07 euro. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione per il '6' sarà di 164,5 milioni di euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
SuperEnalotto - Estrazione e risultati 10/04/2026
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