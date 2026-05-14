Superenalotto la combinazione vincente di oggi 14 maggio

Da webmagazine24.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, nel concorso del Superenalotto, nessun giocatore ha centrato il '6' o il '5+1'. La combinazione vincente non è stata indovinata da nessuno, ma a Bari è stato realizzato un '5+1' che ha portato a un premio da 596 euro. Il concorso si è concluso senza grandi vincite, lasciando comunque un premio di categoria superiore a chi ha indovinato cinque numeri più uno. Nessun altro premio è stato assegnato oggi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto di oggi, giovedì 14 maggio. A Bari è stato centrato un '5+1' da 596.800,07 euro. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione per il '6' sarà di 164,5 milioni di euro.  Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 10/04/2026

Video SuperEnalotto - Estrazione e risultati 10/04/2026

Sullo stesso argomento

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 14 maggio 2026: numeri e combinazione vincenteSi può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 12 maggio...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 14 marzo(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 14 marzo.

superenalotto la combinazione vincenteSuperenalotto, la combinazione vincente di oggi 14 maggioNessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto di oggi, giovedì 14 maggio. A Bari è stato centrato un '5+1' da 596.800,07 euro. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione per il '6' sarà di 164 ... adnkronos.com

superenalotto la combinazione vincenteEstrazione Superenalotto 14 maggio 2026: numeri e quoteScopri qui la combinazione vincente dell'estrazione Superenalotto SuperStar di oggi, le quote, archivio estrazioni e verifica vincite. corrierenazionale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web