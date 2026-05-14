Superenalotto la combinazione vincente di oggi 14 maggio

Oggi, nel concorso del Superenalotto, nessun giocatore ha centrato il '6' o il '5+1'. La combinazione vincente non è stata indovinata da nessuno, ma a Bari è stato realizzato un '5+1' che ha portato a un premio da 596 euro. Il concorso si è concluso senza grandi vincite, lasciando comunque un premio di categoria superiore a chi ha indovinato cinque numeri più uno. Nessun altro premio è stato assegnato oggi.

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