Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 14 marzo

Al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 14 marzo, non sono stati centrati né il '6' né il '5+1'. Sono stati invece vinti 19 mila euro con undici combinazioni che hanno centrato il '5'. La sestina vincente non è stata indovinata e nessun giocatore ha realizzato il massimo premio. La lista dei numeri estratti non è ancora stata comunicata.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 14 marzo. Centrati, invece, undici '5' che vincono 19.056,19 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 135,5 milioni di euro. Si torna a giocare martedì 17 marzo. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 6 marzo(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, venerdì 6 marzo, del SuperEnalotto. Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 10 marzo(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, martedì 10 marzo 2026. SuperEnalotto - Estrazione e risultati 19/02/2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Superenalotto numeri combinazione... Temi più discussi: Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 marzo; Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 5 marzo: numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 10 marzo 2026; Estrazione Superenalotto: ecco i numeri vincenti di gioveì 12 marzo. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 14 marzo 2026: numeri vincenti e quote. Vinti 11 5SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 14 marzo 2026: in diretta minuto per minuto le estrazioni di oggi su Fanpage ... fanpage.it Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 marzoNessun 6 né 5+1 al concorso del Superenalotto di oggi, venerdì 13 marzo, nel penultimo appuntamento della settimana. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 134.600.000 e ... adnkronos.com Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ecco tutti i numeri estratti - facebook.com facebook Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 14 marzo 2026: numeri vincenti e quote x.com