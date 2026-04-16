Superbike Assen 2026 | info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming

Il terzo round della stagione del Mondiale Superbike si svolge ad Assen, in Olanda. Le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming. La competizione vede in pista il team con il pilota imbattuto, che punta a confermarsi in un circuito tradizionalmente difficile. Gli appassionati potranno seguire gli eventi nei vari canali dedicati, con aggiornamenti sulla griglia di partenza e sui risultati delle gare.

Terzo round stagionale per il Mondiale Superbike in terra olandese, con l'imbattuto binomio Bulega-Ducati pronto a raccogliere la sfida del resto della griglia. Di nuovo in pista (con Honda Hrc) anche il "Re di Assen" Jonathan Rea, sei volte campione del mondo di Sbk.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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