Super lavoro per la Polizia sulle piste da sci | soccorse più di duemila persone

Durante la stagione invernale, la Polizia di Stato ha rafforzato la presenza nelle aree sciistiche più frequentate, offrendo servizi di sicurezza e soccorso in montagna. In questo periodo, sono state soccorse più di duemila persone, grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Il personale ha operato in diverse situazioni di emergenza, garantendo assistenza e supporto a sciatori e visitatori. Le attività si sono svolte nelle stazioni con maggiore afflusso di turisti, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro per tutti.

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Anche quest’anno la Polizia di Stato è stata presente, nel periodo invernale, presso le stazioni sciistiche ad alta densità turistica con il “servizio di sicurezza e soccorso in montagna”, con lo scopo di far trascorrere delle vacanze invernali in serenità agli amanti della montagna, quando sono. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Continuano i controlli sulle piste da sci di Piano Provenzana, soccorse cinque personeProsegue il pattugliamento delle “volanti delle nevi” della polizia sulle piste da sci dell'Etna per garantire la sicurezza di coloro che, pure nei... Leggi anche: Valanga sulle piste da sci di San Domenico, nessuno sciatore coinvolto Temi più discussi: Video: Maltempo, superlavoro per i Vigili del Fuoco (video Vigili del Fuoco); Rubio a Roma, il super lavoro della sicurezza tra forze speciali, moto e droni: così la Capitale conferma il proprio ruolo nevralgico; Raffica di tentate truffe in città: da Altura a via Fabio Severo, super lavoro per i carabinieri; Oca, 79 battezzati. Numeri da record . Super lavoro per il governatore. Il #Frosinone torna in Serie A. Cavalcata trionfale per la squadra allenata da Max #Alvini, protagonista di un’annata super. Gioco scintillante e tanti giovani rilanciati dal tecnico toscano. Dietro la scrivania lavoro certosino del dg Piero #Doronzo. E il club giallaz x.com La profezia (sbagliata) di Keynes sul lavoro: perché la tecnologia ci ha delusiOne More Thing, la scienza e la tecnologia spiegate facili. Ovvero: dalla parte degli scienziati per il rigore, dalla parte del pubblico per la comprensione, come diceva il mio maestro Piero Angela. S ... corriere.it Raffica di tentate truffe in città: da Altura a via Fabio Severo, super lavoro per i carabinieriNella giornata di ieri 8 maggio sono stati almeno tre gli episodi in cui i malviventi hanno tentato la truffa telefonica ai danni di altrettanti residenti. Un colpo è andato a segno, riuscendo a porta ... triesteprima.it