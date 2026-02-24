Valanga sulle piste da sci di San Domenico nessuno sciatore coinvolto

Una valanga si è staccata sulle piste di San Domenico nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 febbraio, causando l’interruzione delle attività sciistiche. La neve si è improvvisamente staccata dalla montagna, coprendo una vasta area e bloccando l’accesso alle piste. Nessuno è rimasto coinvolto, ma le autorità hanno immediatamente chiuso la zona e avviato le verifiche sul fronte della sicurezza. La neve continua a essere monitorata attentamente.

É successo nel pomeriggio di lunedì, quando ormai le piste erano chiuse. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino Una valanga si è staccata a San Domenico, sulle piste da sci del comprensorio. É successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 febbraio, quando ormai le piste erano chiuse. Secondo quanto riportato dal Soccorso alpino, intervenuto sul posto per cercare eventuali persone coinvolte e bonificare l'area, la slavina si sarebbe staccata dalla Sella ed è finita sulle piste. Il distacco, uno strato superficiale a lastroni con uno spessore di circa un metro e un fronte di circa 80 metri, ha interessato un'area a ridosso delle piste, arrivando a sfiorarle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

