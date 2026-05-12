Sunset Jazz Festival scritta la parola fine Dopo 12 anni la rassegna di Sabaudia non si farà

Dopo dodici anni di eventi musicali sulla spiaggia, il Sunset Jazz Festival a Sabaudia è stato cancellato. La manifestazione, attiva per nove stagioni, prevedeva concerti al tramonto negli stabilimenti più noti del lungomare. La decisione di sospendere la rassegna segna la fine di un appuntamento estivo che aveva attirato pubblico e musicisti per diversi anni. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le ragioni della scelta.

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