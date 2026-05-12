Sunset Jazz Festival scritta la parola fine Dopo 12 anni la rassegna di Sabaudia non si farà
Dopo dodici anni di eventi musicali sulla spiaggia, il Sunset Jazz Festival a Sabaudia è stato cancellato. La manifestazione, attiva per nove stagioni, prevedeva concerti al tramonto negli stabilimenti più noti del lungomare. La decisione di sospendere la rassegna segna la fine di un appuntamento estivo che aveva attirato pubblico e musicisti per diversi anni. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le ragioni della scelta.
Scritta la parola fine sul Sabaudia Sunset Jazz Festival, la rassegna che per nove stagioni ha caratterizzato l’estate nella città delle fune con i concerti in spiaggia al tramonto presso alcuni degli stabilimenti più belli e frequentati del lungomare.L’annuncio nelle scorse ore da parte dell’.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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