Beyond The Plate il food dal come ecosistema all' Hotel Biri il nuovo appuntamento con NOOO Talking

Da padovaoggi.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

NOOO Talking, la serie di appuntamenti di NOOO che creano uno spazio di confronto fra cultura, mercato, comunicazione e trasformazioni contemporanee, riprende con l’incontro Beyond The Plate, una profonda riflessione sul food dal come ecosistema complesso in programma mercoledì 29 aprile alle 19.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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