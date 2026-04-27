Beyond The Plate il food dal come ecosistema all' Hotel Biri il nuovo appuntamento con NOOO Talking
NOOO Talking, la serie di appuntamenti di NOOO che creano uno spazio di confronto fra cultura, mercato, comunicazione e trasformazioni contemporanee, riprende con l’incontro Beyond The Plate, una profonda riflessione sul food dal come ecosistema complesso in programma mercoledì 29 aprile alle 19.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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