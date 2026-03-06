Riflessi Bardolino | il nuovo ristorante di AQUALUX Hotel tra gusto e benessere

Riflessi Bardolino è il nuovo ristorante aperto all’interno dell’AQUALUX Hotel SPA Suite & Terme, situato sulla sponda veronese del Lago di Garda. Il locale si trova nella struttura alberghiera e propone un’offerta culinaria che combina piatti tradizionali con elementi innovativi. L’apertura del ristorante rappresenta una novità per la zona, attirando l’attenzione di chi frequenta il territorio.

Riflessi Bardolino è la novità con cui l'AQUALUX Hotel SPA Suite & Terme, sulla sponda veronese del Lago di Garda, inaugura la primavera. Più che un semplice ristorante. Un progetto gastronomico d'eccellenza aperto anche a chi non soggiorna in hotel. Un percorso che affonda le radici nel territorio strizzando l'occhio a suggestioni mediterranee. Da Riflessi Bardolino, l'approccio mette al centro l'ospite e il suo benessere. Il menu, dinamico e rigorosamente stagionale, si basa su tre pilastri. Il progetto nasce dalla consulenza di Angelo Biscotti, chef di spicco nel panorama food & beverage.

