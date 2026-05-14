sulle intercettazioni serve la svolta

In un articolo pubblicato oggi, si affronta il tema delle intercettazioni telefoniche e dell’impatto della loro diffusione sulla vita di persone coinvolte. Viene contestata la pubblicazione indiscriminata di conversazioni, che ha portato alla divulgazione di informazioni riservate e alla fine di alcune carriere. L’articolo sottolinea come la relazione tra pubblica accusa e media abbia spesso creato un cortocircuito con conseguenze legali e personali.

Per il «Fatto» chi critica la pubblicazione selvaggia sta con la Casta. Ma il cortocircuito pm-media ha distrutto carriere rivelando dettagli privati. E non erano casi di omicidio. Nell’editoriale pubblicato ieri sul Fatto Quotidiano, Marco Travaglio prova a sostenere, più o meno implicitamente, che la battaglia contro la pubblicazione selvaggia delle intercettazioni sarebbe stata combattuta soltanto quando a finire coinvolti erano esponenti politici. È una ricostruzione polemica che però rischia di alterare completamente il senso di quella critica. Perché il punto non è mai stato garantire una protezione speciale alla politica, ma denunciare un meccanismo molto più grave che in alcune stagioni della vita pubblica italiana si è costruito attorno al rapporto tra una parte della magistratura e una parte del sistema dell’informazione.🔗 Leggi su Laverita.info

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Le intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo in auto

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E allora secondo lei per cosa è stato indagato #Rocchi?? Ci sono intercettazioni ambientali, intercettazioni telefoniche,carte,testimonianze,serve altro?? Ricordiamo alla tribù del calcio che nel 2006 è bastato molto meno per distruggere una corazzata chiamat x.com

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