Caso Ciociola | la difesa svela nuovi dettagli sulle intercettazioni

Davanti alla Corte d’Assise di Foggia si è aperta una nuova fase nel processo per l’omicidio di un agricoltore di 59 anni avvenuto nel marzo del 2022. La difesa ha presentato nuovi dettagli riguardanti le intercettazioni telefoniche e ambientali ritenute rilevanti per il caso. Durante l’udienza, sono stati ascoltati alcuni testimoni e sono state discusse alcune prove raccolte dalla procura.

Davanti alla Corte d’Assise di Foggia si è aperta una nuova fase nel processo per l’omicidio di Giuseppe Ciociola, l’agricoltore di 59 anni deceduto nel marzo del 2022. L’imputato, il quarantacinquenne Giuseppe Rendina originario di Trinitapoli, affronta l’accusa per l’uccisione avvenuta in un terreno tra Manfredonia e Zapponeta, dove la vittima fu colpita a morte con un colpo di pistola alla nuca mentre si trovava sul suo banco di lavoro. In questa sessione odierna, la difesa guidata dall’avvocato Francesco Paolo Ferragonio ha portato in aula tre figure chiave per scardinare l’impianto accusatorio. Le testimonianze che scavano nelle relazioni e nelle prove tecniche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Ciociola: la difesa svela nuovi dettagli sulle intercettazioni Notizie correlate Leggi anche: Agricoltore ucciso a Zapponeta: il punto sulle intercettazioni telefoniche, sfilano i testi della difesa Life is Strange: Reunion svela nuovi dettagli con un Q&AL’attesa per Life is Strange: Reunion continua a crescere e, con l’uscita fissata al 26 marzo 2026, stanno arrivando finalmente risposte ufficiali ad...