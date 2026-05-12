Caso Garlasco la ex PM | ‘Non sapevo delle lacune sulle intercettazioni

In un’udienza riguardante il caso Garlasco, la ex pubblico ministero ha dichiarato di non essere a conoscenza delle eventuali lacune nelle intercettazioni utilizzate nel procedimento. Sono state sollevate anche domande sul motivo per cui un maresciallo abbia affermato di aver subito pressioni per archiviare il caso e su quali soggetti abbiano avuto accesso ai documenti riservati. La discussione si concentra sui dettagli tecnici e sui passaggi procedurali del procedimento giudiziario.

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? Domande chiave Perché il maresciallo ha riferito di aver ricevuto pressioni per archiviare?. Chi sono i soggetti che hanno avuto accesso ai documenti riservati?. Come sono avvenuti i venti contatti tra il carabiniere e l'indagato?. Cosa nascondevano le intercettazioni non trascritte nel 2017?.? In Breve Maresciallo Spoto riferisce pressioni da Venditti per archiviare rapidamente il caso nel 2017.. Tabulati mostrano venti contatti telefonici tra l'indagato Sempio e il carabiniere Sapone.. Documenti rinvenuti nei dispositivi di Maurizio Pappalardo segnalati dalla magistrata ad aprile 2025.. Nuovi ascolti e trascrizioni disposti dalla Procura di Pavia per accertare le omissioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Garlasco, la ex PM: ‘Non sapevo delle lacune sulle intercettazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Speciale Garlasco: Andrea Sempio e il suo Rapporto con le Donne + Intercettazione Inedita Notizie correlate Leggi anche: Garlasco e il caso delle intercettazioni di Sempio: quando il garantismo (selettivo) diventa un menu à la carte Caso Ciociola: la difesa svela nuovi dettagli sulle intercettazioniDavanti alla Corte d’Assise di Foggia si è aperta una nuova fase nel processo per l’omicidio di Giuseppe Ciociola, l’agricoltore di 59 anni deceduto... Argomenti più discussi: Garlasco, i carabinieri parlano di anomalia tra i Poggi e Sempio. E tirano in ballo l'ex procuratrice. La famiglia: Indagini condizionate; Garlasco, Brescia chiude le indagini sull’ex procuratore Venditti pagato dai Sempio; Delitto di Garlasco, l'esposto (segreto) di Stasi finito nelle mani degli ex legali di Sempio: Lo ottennero illegalmente. Il padre dell'indagato: Venditti mi disse: finirà presto; Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe. Qualcuno mi dovrà spiegare se intercettare la famiglia della vittima dopo 20 anni può fornire elementi utili A #Quartogrado l'ex pm Carmen Pugliese sulle intercettazioni del caso Garlasco x.com Garlasco, per la Procura il caso è chiuso. Svolta nelle indagini e ultimi aggiornamenti su Andrea SempioPer la procura di Pavia il caso è chiuso. L'avviso di conclusioni indagini nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco è pronto, potrebbe essere notificato tra oggi e domani alla difesa di Andrea Sempi ... tg.la7.it