Sulla sicurezza si scalda lo scontro tra Lega e Futuro nazionale

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La discussione sulla sicurezza si fa più intensa tra la Lega e Futuro Nazionale, il partito guidato dall’europarlamentare che ha lasciato il partito di provenienza, generando diverse polemiche. La questione è al centro del confronto pubblico, con posizioni che si contrappongono e attirano l’attenzione dei media. La disputa riguarda le proposte e le strategie per affrontare le tematiche legate alla sicurezza nel paese.

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Sulla sicurezza suona il gong tra la Lega e Futuro nazionale, il partito di Vannacci, l’europarlamentare uscito dal Carroccio non senza polemiche. Le ‘truppe’ di Vannacci sono intervenute sulla sicurezza a Riccione, lamentando le carenze dell’amministrazione comunale di centrosinistra. Una presa di posizione che ha portato alla reazione dei vertici della Lega, con la coordinatrice provinciale Elena Raffaelli e il consigliere comunale Andrea Bedina subito pronti a fissare un paletto: "La sicurezza è da anni una priorità della Lega". Anche se i vertici locali del partito di Salvini hanno cercato di stemperare i toni parlando di Futuro...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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