A Seriate raccolta firme di Futuro Nazionale | Tolleranza zero sulla sicurezza

A Seriate, il movimento politico Futuro Nazionale ha avviato una campagna di sottoscrizioni con l’obiettivo di raccogliere firme a sostegno di un documento che chiede una linea dura sulla sicurezza. Il loro messaggio principale è la richiesta di tolleranza zero contro comportamenti considerati dannosi per la collettività, con l’intento di coinvolgere i cittadini nella causa. La raccolta si è svolta nelle ultime settimane nel centro della città.

Seriate. Una raccolta firme per “difendere gli italiani” e affermare un diktat chiaro: “Tolleranza zero sulla sicurezza”. Dopo la nascita sul territorio dei primi comitati costituenti legati al movimento politico lanciato dal generale Roberto Vannacci dopo la brusca uscita dalla Lega, inizia da Seriate l’attività politica dei ‘futuristi’. Sabato mattina, 11 aprile, dalle 9 alle 12 gli esponenti di Futuro Nazionale saranno presenti con un gazebo in via Italia, davanti al Comune, per una raccogliere firme Svariati i punti alla base della petizione, che mira a ottenere un “vero scudo legale per le forze dell’ordine, basta processi infiniti e archiviazione entro 72 ore”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ‘Tolleranza zero’ di Vannacci: ecco il pacchetto sicurezza di Futuro Nazionale. “Porrà rimedio alla situazione attuale”Roberto Vannacci, generale europarlamentare, presenta misure sicurezza del partito da lui fondato. Lega in marcia per la sicurezza: raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine e riforma del Decreto Sicurezza.La Lega ha portato in piazza a Termoli, e in altre località italiane, un acceso sostegno alle forze dell’ordine, culminato in una raccolta firme... Si parla di: A Seriate raccolta firme di Futuro Nazionale: Tolleranza zero sulla sicurezza. Sicurezza ed energia, Futuro Nazionale incontra gli astigiani sabato in corso EinaudiL'11 aprile si allestirà un gazebo per promuovere una raccolta firme. Preoccupazioni anche per il caro energia provocato dalla guerra in Iran ... lanuovaprovincia.it Nazionale, Lotito lancia la raccolta firme in Senato: chieste le dimissioni di GravinaIl presidente della Lazio ha lanciato una raccolta firme in Senato: chieste le dimissioni del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina ... cittaceleste.it