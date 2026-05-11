Mili lo scontro politico sull’impianto rifiuti si accende | accuse incrociate tra Lega e Sud chiama Nord
Lo scontro politico sull’impianto di trattamento dei rifiuti previsto a Mili si fa più acceso. La discussione coinvolge esponenti della Lega e del Sud chiama Nord, che si scambiano accuse e difendono o contestano l’iter amministrativo del progetto. Le posizioni rimangono distinte, con opinioni divergenti sul futuro del territorio e sulla legittimità delle procedure adottate finora. La questione si concentra sulle responsabilità e sulle decisioni prese nel corso dell’iter autorizzativo.
Lo scontro sull’impianto per il trattamento della frazione organica previsto a Mili si intensifica e diventa sempre più politico, tra accuse incrociate, difese dell’iter amministrativo e visioni opposte sul futuro del territorio. Da un lato la Lega, dall’altro Sud chiama Nord: al centro del.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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