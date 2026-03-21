Il Casentino alla Fiera del Cicloturismo di Padova porta l’unicità della prima ciclopedonale dell’Arno

Al via alla Fiera del Cicloturismo di Padova, il Casentino presenta la prima ciclopedonale dell’Arno, un percorso che attraversa la regione. L’evento si svolge il 21 marzo 2026 e coinvolge rappresentanti locali che illustrano le caratteristiche di questa infrastruttura innovativa. La partecipazione mira a mettere in luce un esempio di mobilità sostenibile nella zona.

Arezzo, 21 marzo 2026 – Il Casentino all a Fiera del Cicloturismo di Padova porta l’unicità della prima ciclopedonale dell’Arno. L’Arno è “un fiumicel che nasce in Falterona e cento miglia di corso nol sazia”. Dante, nella Commedia (Purgatorio XIV), descriveva così il fiume Arno, che nasce dalla vetta più imponente del Casentino, da dove nasce la Ciclopedonale dell’Arno che, ormai conclusa nel tratto casentinese, arriverà fino alla costa tirrenica. La comunità d’Ambito turistico del Casentino porta alla Fiera del Cicloturismo di Padova – che si terrà dal 27 al 29 marzo presso il Padova Hall - un nuovo modo di fare turismo esperienziale, tra immersione nella storia, nella letteratura e nelle Foreste Sacre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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