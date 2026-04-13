Musica di giorno e di notte in riva al lago torna il ' Zion Station Festival' | il programma
Dal 2 al 5 luglio 2026 si terrà la 14esima edizione dello Zion Station Festival presso l’Agriturismo ‘Ai Due Laghi del Verginese’. L’evento, in programma dal mattino fino a tarda sera, prevede concerti e performance musicali che si svolgeranno sia di giorno che di notte in un’area affacciata sul lago. La manifestazione, nata nel 2011, si svolge in un ambiente paesaggistico immerso nella natura.
Dal 2 al 5 luglio 2026, l’Agriturismo ‘Ai Due Laghi del Verginese’ ospiterà la 14esima edizione dello Zion Station Festival, consolidando una tradizione che dal 2011 si sviluppa in un contesto paesaggistico d’eccezione.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIn oltre dieci anni di attività.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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