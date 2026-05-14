Sul Carso il progetto di socializzazione per giovani con disabilità | Prima erano soli ora sono un gruppo di amici VIDEO

Nel Carso è stato avviato un progetto dedicato ai giovani con disabilità lieve, volto a favorire incontri e scambi sociali. L'iniziativa, denominata “Social-abili”, è promossa da un’associazione locale e mira a creare un ambiente in cui i partecipanti possano condividere esperienze e sviluppare amicizie. In passato alcuni di loro si sentivano soli, ma grazie a questa iniziativa hanno formato un vero e proprio gruppo di amici. Un video documenta i momenti di convivialità e partecipazione vissuti durante le attività.

Il progetto “Social-abili” dell'Associazione Sklad Mitja?uk si propone di promuovere momenti di incontro e condivisione per giovani con disabilità lieve, che soffrono per la carenza di relazioni sociali soddisfacenti e di occasioni di partecipazione attiva. Il progetto, con sede nel Centro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Simonelli e le polemiche sul Var: «C’erano prima e ci sono anche ora. Ha migliorato di molto le decisioni arbitrali, ma…»di Redazione Inter News 24Simonelli, intervenuto ai microfoni di La Politica nel Pallone, ha parlato così delle tante polemiche contro arbitri e Var...

Inclusione e lavoro: nasce il progetto "InsieMe: ricette inclusive" per formare giovani con disabilitàImparare un mestiere legato al mondo dell'enogastronomia per diventare pizzaioli, gelatai, lavoratori del settore caseario.

Temi più discussi: Dal Carso alla Marina: ‘Riflessioni itineranti’ per ritrovare il tempo del confronto; Investito da un’auto sul Carso sloveno: grave ciclista triestino; Gradisca d’Isonzo, al via il ciclo di conferenze tra grotte, proteo e geologia del Carso; Escursioni Piacevolmente Carso: DOMENICA 17 MAGGIO al Mitski park – Parco del mito di Rodik (Slovenia).

Sul Carso il progetto di socializzazione per giovani con disabilità: Prima erano soli, ora sono un gruppo di amici (VIDEO) ift.tt/X94Y8AZ ift.tt/5dxB9JO x.com

Sul Carso il progetto di socializzazione per giovani con disabilità: Prima erano soli, ora sono un gruppo di amici (VIDEO)Il progetto Social-abili dell'Associazione Sklad Mitja ?uk si propone di promuovere momenti di incontro e condivisione per giovani con disabilità lieve, che soffrono per la carenza di relazioni soci ... triesteprima.it

Musica, natura e picnic: il Primo maggio di On Circle porta famiglie e giovani sul Carso (VIDEO)Il Primo maggio a Trieste avrà anche il volto verde e creativo di Electronic Picnic, l’evento firmato On Circle e raccontato in diretta da Simon Adams, founder del progetto, durante la trasmissione co ... triestecafe.it