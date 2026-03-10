Simonelli e le polemiche sul Var | C’erano prima e ci sono anche ora Ha migliorato di molto le decisioni arbitrali ma…

Simonelli ha commentato le recenti polemiche sul Var durante un'intervista a La Politica nel Pallone. Ha affermato che il VAR esisteva già prima e che ora le decisioni arbitrariali sono state migliorate, anche se ha lasciato intendere che ci sono ancora margini di miglioramento. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto in cui si discute delle recenti contestazioni sul sistema di revisione delle decisioni.

Inter News 24 Simonelli, intervenuto ai microfoni di La Politica nel Pallone, ha parlato così delle tante polemiche contro arbitri e Var. Il tema arbitrale resta al centro del dibattito calcistico italiano, alimentato dalle tensioni dell’ultima stracittadina milanese. Enzo Simonelli, intervenuto ai microfoni di La Politica nel Pallone, ha espresso un parere netto sull’utilizzo della tecnologia in campo. Nonostante le critiche piovute nelle ultime giornate, il Presidente della Lega ha voluto spezzare una lancia a favore dello strumento, pur ammettendo che il margine di errore, per quanto ridotto, continua a pesare sul clima generale del campionato di Cristian Chivu e Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Internews24.com

