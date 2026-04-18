Inclusione e lavoro | nasce il progetto InsieMe | ricette inclusive per formare giovani con disabilità

È stato avviato un nuovo progetto dedicato all’inclusione nel settore del lavoro, denominato

Imparare un mestiere legato al mondo dell'enogastronomia per diventare pizzaioli, gelatai, lavoratori del settore caseario. Il lavoro come percorso di riabilitazione e di affiancamento da una condizione di inferiorità economica. Obiettivo dunque formare e avviare all'autonomia lavorativa. A.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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