Suicidio assistito quarto caso in Toscana | morta 63enne

Una donna di 63 anni ha recentemente concluso la propria vita con l’assistenza nel suicidio, portando a quattro i casi registrati in Toscana. La notizia è stata comunicata dall’associazione Luca Coscioni, che ha confermato anche che si tratta della sedicesima persona in Italia a ricorrere a questa procedura. La vicenda si aggiunge a un quadro nazionale di casi di suicidio assistito, con dettagli ancora limitati sulla vicenda specifica.

Suicidio assistito, quarto caso in Toscana: dopo 9 mesi di attese, una diffida e un ricorso d’urgenza, è morta una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo. Lo rende noto l’associazione Luca Coscioni spiegando che si tratta della 16esima persona in Italia ad avere accesso al suicidio assistito. La donna, toscana, è morta il 4 maggio a casa sua, a seguito dell’autosomministrazione del farmaco letale fornito, insieme alla strumentazione, dal Servizio sanitario regionale. La patologia neurodegenerativa da cui era affetta dal 2015 l’ha portata in pochi anni alla totale dipendenza da terzi. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Suicidio assistito, quarto caso in Toscana. È morta Mariasole: “Basta attese nella sofferenza”

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