Suicidio assistito in Toscana il primo caso in Italia di farmaco autosomministrato | è morta ‘Libera’

In Toscana si è registrato il primo caso in Italia di suicidio assistito con farmaco autosomministrato. La vittima, una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla, è deceduta nella propria abitazione nella giornata di oggi. La notizia riguarda un procedimento legale relativo a un episodio di autoinduzione del decesso in un contesto di malattia grave.

Dopo due anni di attesa, battaglie legali e continui rinvii, aveva ricevuto la settimana scorsa dalla Usl il dispositivo realizzato dal Cnr FIRENZE – Libera, 55enne toscana affetta da sclerosi multipla, è morta a casa sua, oggi (25 marzo), a seguito della autosomministrazione di un farmaco letale tramite il dispositivo con comando oculare che era stato appositamente predisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) per consentire di azionare l’infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. È la 14esima persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistito e la seconda in Toscana seguita dall’Associazione Luca Coscioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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