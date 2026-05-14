Suicidio assistito Mariasole è morta a 63 anni | era affetta da parkinsonismo Nessuno deve più attendere nella sofferenza come me

Una donna di 63 anni, affetta da parkinsonismo, è deceduta dopo aver ottenuto il diritto al suicidio assistito. La sua richiesta è stata al centro di un lungo processo legale, durato diversi anni, che ha coinvolto questioni di diritto e di scelta personale. La donna aveva espresso la volontà di porre fine alla propria vita per evitare ulteriori sofferenze. La vicenda ha suscitato discussioni sui limiti e le possibilità delle normative riguardanti il suicidio assistito nel paese.

Una lunga battaglia legale e personale per vedere riconosciuto un diritto che riteneva fondamentale. È la storia di Mariasole, nome di fantasia per tutelare la privacy di una donna toscana di 63 anni affetta da una grave forma di parkinsonismo degenerativo, morta il 4 maggio nella propria abitazione dopo aver avuto accesso al suicidio medicante assistito. «In questo periodo di attesa mi sono sentita defraudata di un diritto che dovrebbe essere inalienabile – ha scritto – e la cosa più triste, che toglie dignità, è la lotta che ho dovuto fare insieme a chi mi è accanto. Spero che nessuno debba attendere nella sofferenza come me e sentirsi sola davanti ad ostacoli che non dovrebbero esserci una volta accertata la malattia e la volontà libera della persona». 🔗 Leggi su Open.online

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