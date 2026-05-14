Suicidio assistito in Toscana morta Mariasole | Nove mesi di sofferenza nessuno deve più attendere

Una donna di 63 anni, affetta da una malattia neurodegenerativa diagnosticata nel 2015, è deceduta dopo aver ricevuto assistenza al suicidio in Toscana. La donna, ormai incapace di muoversi o parlare, ha vissuto nove mesi di attese prima di ottenere l'autorizzazione dall'azienda sanitaria locale. La sua morte ha riacceso il dibattito sulla tempistica e sulle procedure legate all'accesso al suicidio assistito nella regione.

La donna di 63 anni aveva scoperto la malattia neurodegenerativa nel 2015 e ormai da tempo non poteva più muoversi né parlare ma ha dovuto attendere 9 mesi prima del via libera dell'Asl. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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