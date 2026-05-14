È morta in Toscana una donna di 63 anni che aveva scelto il suicidio assistito. Questa è la quarta persona nella regione a far ricorso a questa procedura. La donna, affetta da una grave malattia, aveva espresso pubblicamente di sentirsi privata di un diritto che considera inalienabile. Prima della sua morte, aveva dichiarato di aver sperimentato una notevole sofferenza e di sperare che nessun’altra persona debba attendere in simili condizioni.

La patologia da cui era affetta dal 2015 l’ha portata in pochi anni alla totale dipendenza da terzi: impossibilitata a camminare, comunicava solo tramite un comunicatore a tastiera e sintesi vocale e soffriva di grave disfagia e stipsi cronica, condizioni che richiedevano l’assistenza continuativa del marito e di operatori sanitari per ogni funzione vitale. Mariasole ha fatto la prima richiesta alla ASL nel luglio 2025. L'iter è durato nove mesi. In questo percorso è stata seguita dal collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni, coordinato dall’avvocata Filomena Gallo e composto anche dagli avvocati Angelo Calandrini, Francesca Re ed Alessia Cicatelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Suicidio assistito, è morta Mariasole: «Mi sono sentita defraudata di un diritto inalienabile, spero che nessuno debba più attendere nella sofferenza come me»

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