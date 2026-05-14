Una donna affetta da parkinsonismo in Toscana ha deciso di condividere pubblicamente il suo pensiero prima di concludere la propria vita con il suicidio assistito. La donna ha parlato della lunga attesa, della perdita di autonomia e di come queste condizioni abbiano influito sulla sua scelta. La sua testimonianza si inserisce nel dibattito sul tema, che coinvolge questioni legali e morali legate alla possibilità di accedere a questa forma di fine vita assistita.

Una 63enne affetta da una grave forma di parkinsonismo degenerativo è morta dopo aver avuto accesso al suicidio assistito in Toscana. La donna, indicata con il nome di fantasia Mariasole per tutelarne la privacy, aveva atteso nove mesi tra richieste, ricorsi e verifiche mediche prima di ottenere il via libera. Prima di morire aveva denunciato pubblicamente la sofferenza e il senso di perdita di dignità vissuti durante l’attesa: “Mi sono sentita defraudata di un diritto”. Il caso di Mariasole Cos'è il parkinsonismo Il messaggio di Mariasole prima di morire Il lungo iter legale per ottenere il suicidio assistito Il caso di Mariasole A rendere nota la vicenda di Mariasole è stata l’Associazione Luca Coscioni, sottolineando che si tratta del sedicesimo caso di accesso al suicidio medicalmente assistito registrato in Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Suicidio assistito in Toscana, sfogo di Mariasole affetta da parkinsonismo prima di morire: "Toglie dignità"

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