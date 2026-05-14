Fine vita | quarto suicidio assistito in Toscana Se n’è andata Mariasole affetta da grave forma di Pankinson
FIRENZE – Se n’è andata, attraverso un suicidio assistito in casa, il 4 maggio 2026, “Mariasole” (nome di fantasia a tutela della privacy), ossia la 63enne toscana affetta da una forma severa di parkinsonismo degenerativo, è morta lo scorso 4 maggio a casa sua, a seguito dell’autosomministrazione del farmaco letale fornito, insieme alla strumentazione, dal Servizio sanitario regionale. Lo rende noto un comunicato dell’associazione Luca Coscioni. La patologia neurodegenerativa da cui “Mariasole” era affetta dal 2015 l’ha portata in pochi anni alla totale dipendenza da terzi: impossibilitata a camminare, comunicava solo tramite un comunicatore a tastiera e sintesi vocale e soffriva di grave disfagia e stipsi cronica, condizioni che richiedevano l’assistenza continuativa del marito e di operatori sanitari per ogni funzione vitale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Il suicidio assistito di Libera con puntatore oculare
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