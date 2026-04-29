L’organizzazione Tlon ha commentato il caso di Wendy Duffy, affermando che il suo suicidio assistito ha mostrato i dolori che non trovano cura. La conversazione si concentra sulla percezione culturale della sofferenza, che, secondo Tlon, viene gestita solo dal singolo individuo nella società attuale. In passato, le società premoderne avevano riti di elaborazione del lutto lunghi e coinvolgevano l’intera comunità nel supporto.

Questo articolo sul suicidio assistito di Wendy Duffy è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Il caso ha occupato i giornali britannici per giorni, accompagnato dai numeri verdi del servizio antisuicidi e dal dibattito sul fine vita. Le posizioni si sono schierate con la rapidità che conosciamo: la sinistra libertaria ha celebrato l’autodeterminazione, la destra ha invocato la difesa a ogni costo della vita, e i bioeticisti hanno distinto tra dolore fisico e dolore psichico. A monte, la modernità terapeutica (e tutta la cultura del benessere psicologico che abita le nostre vite) ha costruito la propria legittimità sulla promessa che ogni dolore, con il giusto tempo e la giusta tecnica, possa e debba essere riportato sotto una soglia di tollerabilità.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tlon: «Il suicidio assistito di Wendy Duffy ci ha fatto vedere i dolori che non guariscono. Nella nostra cultura, della sofferenza si occupa solo il singolo individuo»

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