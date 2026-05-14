Sudan scontri nella regione del Blue Nile Sfollate 50 mila persone
Nella regione del Blue Nile, nel Sudan, si sono verificati intensi scontri che hanno portato all’evacuazione di quasi 50.000 persone. Le violenze hanno causato l’abbandono delle abitazioni da parte di numerosi civili, costringendoli a fuggire per mettersi in salvo. La situazione ha portato a un aumento delle persone sfollate nella zona, senza indicazioni di un immediato miglioramento. La regione si trova al centro di tensioni che continuano a coinvolgere la popolazione locale.
Quasi 50mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione sudanese del Blue Nile a causa dell’intensificarsi dei combattimenti. Lo riferisce l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Servizio di Maurizio Di Schino RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Sudan, scontri nella regione del Blue Nile. Sfollate 50 mila persone
Sullo stesso argomento
Naro, 50 mila euro per la villa comunale: fondi dalla Regione per la riqualificazione del verdeIl Comune di Naro ottiene un finanziamento da 50 mila euro destinato alla riqualificazione della villa comunale.
“C’è una pandemia silenziosa che uccide quanto, e più, del Covid. In Italia muoiono 50 mila persone all’anno per l’antibiotico-resistenza”: l’allarme di Matteo Bassetti“C’è una pandemia silenziosa, non genera breaking news quotidiane e non mobilita l’opinione pubblica.
Si parla di: Sudan, 50.000 sfollati nella regione del Blue Nile; Iran e Stati Uniti: la tregua è appesa a un filo.