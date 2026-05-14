Sudan scontri nella regione del Blue Nile Sfollate 50 mila persone

Nella regione del Blue Nile, nel Sudan, si sono verificati intensi scontri che hanno portato all’evacuazione di quasi 50.000 persone. Le violenze hanno causato l’abbandono delle abitazioni da parte di numerosi civili, costringendoli a fuggire per mettersi in salvo. La situazione ha portato a un aumento delle persone sfollate nella zona, senza indicazioni di un immediato miglioramento. La regione si trova al centro di tensioni che continuano a coinvolgere la popolazione locale.

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