Ogni anno in Italia, circa cinquantamila persone perdono la vita a causa dell’antibiotico-resistenza, una problematica che spesso passa inosservata. A segnalarlo è stato un medico specialista, evidenziando come questa minaccia silenziosa non riceva l’attenzione mediatica riservata ad altre crisi sanitarie. L’antibiotico-resistenza si presenta come una pandemia nascosta, che non provoca notizie di prima pagina ma ha un impatto significativo sulla salute pubblica.

“C’è una pandemia silenziosa, non genera breaking news quotidiane e non mobilita l’opinione pubblica. Ma uccide quanto, e più, del Covid. È quella dell’antibiotico-resistenza”. A rilanciarne la gravità è Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie Infettive all’Università di Genova, intervenuto a Bologna alla seconda edizione del convegno San.ita promosso da Copma, dove si è discusso anche dell’innovativo sistema di sanificazione probiotica PCHS. “I numeri sono impressionanti: oggi nel mondo muoiono circa 5 milioni di persone ogni anno per infezioni da batteri resistenti. È come se ogni anno vivessimo una nuova pandemia”, sottolinea Bassetti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è una pandemia silenziosa che uccide quanto, e più, del Covid. In Italia muoiono 50 mila persone all’anno per l’antibiotico-resistenza”: l’allarme di Matteo Bassetti

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