Naro 50 mila euro per la villa comunale | fondi dalla Regione per la riqualificazione del verde

Il Comune di Naro ha ricevuto un finanziamento di 50 mila euro dalla Regione per interventi di riqualificazione della villa comunale. I fondi sono destinati a migliorare lo stato del verde e delle aree pubbliche. La somma è stata assegnata nell’ambito di un progetto di valorizzazione degli spazi verdi del territorio comunale. L’obiettivo è rendere più funzionale e curato il parco cittadino.

Il Comune di Naro ottiene un finanziamento da 50 mila euro destinato alla riqualificazione della villa comunale. A comunicarlo è il sindaco Milco Dalacchi che sottolinea come il contributo rientri negli interventi regionali per lo sviluppo e la rigenerazione del verde urbano.Il via libera.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Riposto ottiene 300 mila euro dalla Regione per la riqualificazione del mercato del pesce e dell'area di sbarco"Si tratta di un finanziamento strategico - dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta - perché investe direttamente su uno dei cuori produttivi... Verde urbano, 50 mila euro per Montevago: al via la rigenerazione del centroUn finanziamento da 50 mila euro per rilanciare e riqualificare le aree verdi del centro urbano di Montevago.