Ex artigiano orafo 92enne raggirato dal finto carabiniere svaligiato di 50 mila euro

Un uomo di 92 anni è stato vittima di un raggiro da parte di un uomo che si è spacciato per un carabiniere, riuscendo a sottrargli circa 50 mila euro. L’anziano, un ex artigiano orafo, è stato ingannato e derubato, mettendo a rischio la sua tranquillità e la fiducia nelle istituzioni. L’episodio si è verificato in un contesto di inganni e frodi.

Un uomo di 92 anni raggirato nella maniera più vile, turbato nella serenità, colpito sulla fiducia nelle istituzioni e gettato nello sconforto. Nessuna pietà dal “finto” carabiniere della truffa, ancora una volta orchestrata ai danni delle persone più vulnerabili, entrato in azione con un complice nell'hinterland veneziano per colpire un ex gioielliere, guarda caso, con quasi un secolo di esperienza alle spalle, fatta di bellezza, in buona parte da lui stesso prodotta. I capolavori di oro e pietre che custodiva nella sua villa nel Miranese hanno rischiato di essere depredati. I malviventi sono andati a cercarlo, si sono finti carabinieri e si sono fatti consegnare un cofanetto del valore di oltre 50 mila euro che lui ha dato fidandosi pienamente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Madre e figlio raggirati dal "finto carabiniere": rubati 11 mila euro e gioielliAncora una truffa ai danni di un'anziana, ancora una volta l'inganno del finto carabiniere. Raggirano anziani con la truffa del finto carabiniere a Oristano per un totale di 14 mila euro, due arrestiDue arresti e di un’ingente quantità di refurtiva recuperata il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri a Oristano contro una banda...