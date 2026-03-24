Tua figlia ha investito una ragazzina | e la 79enne cade nella truffa del finto carabiniere Denunciato 48enne

Grazie alle indagini dei Carabinieri della Stazione di Langhirano, il presunto autore della truffa è stato identificato e denunciato. Vittima del raggiro, una donna di 79 anni residente in provincia La dinamica della truffa, secondo quanto ricostruito dai militari, è risultata particolarmente complessa e studiata nei minimi dettagli per non lasciare alla vittima il tempo di ragionare. Per prima cosa, l’interlocutore telefonico è riuscito, con uno stratagemma, a far allontanare il marito della 79enne dall'abitazione, lasciandola sola e vulnerabile. Su una linea, un uomo che si era qualificato come Maresciallo dei Carabinieri, ha informato la donna che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale e che aveva investito una ragazzina. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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