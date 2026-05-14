Su TV8 si vedrà Sinner o Darderi? Definiti gli orari delle semifinali e cosa prevede la Legge
Su TV8 si potrà seguire il match di uno tra due tennisti italiani che si sono qualificati alle semifinali degli Internazionali d’Italia. Sono stati definiti gli orari delle partite e la programmazione prevede la trasmissione delle semifinali in diretta. La Legge stabilisce le modalità di trasmissione e i diritti di diffusione degli eventi sportivi, garantendo la visibilità delle competizioni sui canali autorizzati. Nessun altro dettaglio sui nomi dei giocatori o sugli orari specifici è stato comunicato.
Il numero 1 del mondo si sta rendendo protagonista di una primavera semplicemente stellare: dopo aver vinto quattro Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid), insegue il pokerissimo sulla terra rossa di Roma per poi lanciarsi con grande ottimismo verso il Roland Garros, unico Slam che manca alla sua collezione. Darderi ha invece ottenuto il miglior risultato della carriera in un torneo di questo calibro e ora non vuole smettere di sognare, dopo aver caricato il pubblico della Capitale con il trionfo in notturna. L’appuntamento è per venerdì 15 maggio, quando si giocheranno entrambe le semifinali: la prima semifinale andrà in scena come secondo match a partire dalle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
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