Su TV8 si vedrà Sinner o Darderi? Definiti gli orari delle semifinali e cosa prevede la Legge

Su TV8 si potrà seguire il match di uno tra due tennisti italiani che si sono qualificati alle semifinali degli Internazionali d’Italia. Sono stati definiti gli orari delle partite e la programmazione prevede la trasmissione delle semifinali in diretta. La Legge stabilisce le modalità di trasmissione e i diritti di diffusione degli eventi sportivi, garantendo la visibilità delle competizioni sui canali autorizzati. Nessun altro dettaglio sui nomi dei giocatori o sugli orari specifici è stato comunicato.

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