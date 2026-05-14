Sinner o Darderi | chi si vedrà su TV8 in semifinale a Roma? La Legge e il palinsesto in chiaro

Due tennisti italiani hanno raggiunto le semifinali degli Internazionali d’Italia e si contenderanno un posto in finale. La partita tra Sinner e Darderi sarà trasmessa in diretta su TV8, che proporrà le fasi decisive del torneo in chiaro. La semifinale si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito e sarà visibile a tutti gli appassionati senza bisogno di abbonamenti o piattaforme a pagamento. La presenza di due italiani tra i migliori quattro del torneo ha attirato l’attenzione di pubblico e media.

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Il numero 1 del mondo si sta rendendo protagonista di una primavera semplicemente stellare: dopo aver vinto quattro Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid), insegue il pokerissimo sulla terra rossa di Roma per poi lanciarsi con grande ottimismo verso il Roland Garros, unico Slam che manca alla sua collezione. Darderi ha invece ottenuto il miglior risultato della carriera in un torneo di questo calibro e ora non vuole smettere di sognare, dopo aver caricato il pubblico della Capitale con il trionfo in notturna. L’appuntamento è per venerdì 15 maggio, quando si giocheranno entrambe le semifinali: la prima semifinale andrà in scena come secondo match a partire dalle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner o Darderi: chi si vedrà su TV8 in semifinale a Roma? La Legge e il palinsesto in chiaro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Darderi-Ruud si vedrà su TV8 in chiaro? Cosa prevede la Legge in caso di due italiani in semifinaleLa semifinale della parte bassa del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis vedrà affrontarsi domani, venerdì 15... Sinner-Fils si vedrà in chiaro su TV8? Il precedente della semifinale di MontecarloLe semifinali del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, si disputeranno... Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; RECAP! Day 8: Medvedev e Rublev ai quarti. Gauff vince la battaglia con Andreeva; Internazionali di Roma, sorteggiato il tabellone. Contro chi debutterà Sinner; Sinner e Darderi accendono il Foro, Roma sogna la finale azzurra. #IBI26 #Darderi Stasera solito discorso televisivo: Il tennis, tolte le finali o le finals che sono pensate proprio per le tv, non sarà mai sport da tv generalista. Durata ed orario di inizio non fisso, rischioso (se Sinner, o chi per lui, esce prima del previsto?) -> x.com Da Villa Gesell ai marmi del Foro Italico: chi è Luciano Darderi, il nuovo eroe del tennis italianoChi è Luciano Darderi, il tennista italiano numero 16 del mondo che sta incantando Roma agli Internazionali 2026: origini argentine, nonno di Fano, allenato dal padre Gino. famigliacristiana.it Jannik Sinner raccoglie il testimone di Darderi e va a caccia della semifinale a RomaE ora tocca a lui. Jannik Sinner raccoglie il testimone da uno straordinario Luciano Darderi, protagonista di un match a dir poco epico nella notte ... oasport.it