Negli ultimi giorni, le tensioni tra Taiwan e la Cina continuano a crescere, con Pechino che ha rafforzato le sue posizioni e i suoi messaggi di fermezza. Nel frattempo, la visita dell'ex presidente degli Stati Uniti a Pechino ha attirato l’attenzione internazionale, poiché ha rappresentato un momento di confronto tra le due superpotenze. La presenza di figure di spicco e le dichiarazioni ufficiali indicano che la regione rimane al centro di una delicata situazione geopolitica.

Donald Trump è arrivato a Pechino per mostrare al mondo di essere ancora l’uomo capace di parlare a tutti, anche con il rivale strategico più temuto dagli Stati Uniti. Ma le cose non sono andate esattamente come ha immaginato il presidente Usa. Secondo diversi analisti, il tycoon non ha dominato la scena: l’ha subita. Xi Jinping, al contrario, ha usato il vertice per presentarsi all’America e al mondo come un leader stabile, solido, paziente, in contrapposizione a un inquilino della Casa Bianca imprevedibile e bisognoso di una vittoria da rivendere in patria. La Cina ha costruito attorno alla visita una scenografia imperiale: accoglienza solenne, cerimoniale studiato nei piccoli dettagli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Su Taiwan si rischia il conflitto: i paletti di Pechino a Washington

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