Un ragazzo di 18 anni è stato portato in tribunale con l’accusa di aver aggredito e picchiato la fidanzatina di 15 anni, causandole lesioni. Durante l’episodio, si sospetta che abbia anche ucciso il gatto della ragazza calpestandolo. L’uomo è stato sottoposto a giudizio e si trovava davanti al giudice il 14 maggio nella città di Foligno.

Foligno, 14 maggio 2026 – Violenta e picchia la fidanzatina 15enne e le uccide anche il gatto, 18enne a processo. I fatti sono piuttosto recenti e sono venuti alla luce solo nell’autunno scorso quando la ragazzina ha finalmente deciso di liberarsi e raccontando tutto alla mamma è scattata la denuncia che ha portato alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per il 18enne ex fidanzato. Ad occuparsi del caso sono stati i carabinieri della compagnia di Foligno e inizialmente il ragazzo è risultato indagato per i reati di atti persecutori, lesioni e minacce nei confronti della minorenne. A questi reati però...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Stupro e violenze sulla fidanzatina”, il diciottenne è accusato anche di averle ucciso il gatto calpestandolo.

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sul New York Times, gli #stupri dei prigionieri #palestinesi. Giustamente, sui giornali italici non ne hai letto mezza riga. Ho passato del tempo a riportare casi diffusi di stupro e altre violenze sessuali su prigionieri palestinesi, uomini e donne, da parte delle aut x.com

Stupro e violenze sulla fidanzatina, il diciottenne è accusato anche di averle ucciso il gatto calpestandolo.I fatti sono piuttosto recenti e sono venuti alla luce solo nell’autunno scorso quando la ragazzina ha finalmente deciso di liberarsi e raccontando tutto alla mamma. Lei ha solo 15 anni. lanazione.it

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