A Genova, un giovane di diciotto anni è stato coinvolto in un procedimento legale dopo un controllo in ospedale che ha portato alla denuncia da parte delle autorità. La vicenda riguarda un rapporto sessuale tra lui e una ragazza di tredici anni. Dopo l’indagine, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di assolvere il giovane, ritenendo che non ci fossero elementi per contestare un reato.

Ha rischiato una condanna, ma ora che ha quasi vent’anni e ha capito l’errore commesso, può tirare un sospiro di sollievo dopo l’assoluzione. Protagonista un giovane, appena maggiorenne all’epoca dei fatti, che rischiava una condanna a 6 anni di carcere per far fatto sesso con l’allora fidanzatina che non aveva compiuto 14 anni. A pronunciare la sentenza di assoluzione è stata la gip Martina Tosetti fondandola sulla base del principio costituzionale della non offensività del reato. La vicenda risale a due anni fa. I due ragazzi si frequentano fin da bambini e si mettono insieme. A un certo punto decidono di avere un rapporto sessuale. Ma qualcosa va storto: la ragazzina si preoccupa di essere rimasta incinta e si fa accompagnare in ospedale proprio dal fidanzato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, diciottenne fa sesso con la fidanzatina tredicenne e rischia 6 anni di carcere, non c'è offensività e il gip lo assolve

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