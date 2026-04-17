A Treviso si svolge un processo che riguarda una truffa ai danni di una contessa dell’aristocrazia vicentina. Un pianista e sua moglie sono accusati di aver approfittato della fragilità mentale della donna per sottrarle una somma significativa di denaro. Le indagini hanno portato alla luce dettagli sulle modalità con cui sarebbero stati compiuti i prelievi illeciti. La vicenda coinvolge anche altri aspetti legati alle relazioni tra le parti coinvolte.

Un processo a Treviso mette sotto la lente l’operato di un musicista e della moglie, accusati di aver approfittato della fragilità mentale di una storica figura dell’aristocrazia vicentina per sottrarre ingenti somme di denaro. La vicenda coinvolge la novantenne Laura Marzotto, erede della celebre famiglia di Valdagno, e il pianista F.B., insieme alla compagna R.P., entrambi residenti nella Marca. L’inchiesta, che ha avuto un momento di svolta decisivo con lo spostamento della competenza territoriale da Vicenza a Treviso, ruota attorno alle accuse di circonvenzione di incapace e auto riciclaggio. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra la fine del 2019 e il 2023, il sessantacinquenne F.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa alla contessa Marzotto: pianista accusato di averle sottratto fondi

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