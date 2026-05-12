Un uomo coinvolto in un tentativo di furto mediante una spaccata in una tabaccheria ricevitoria è stato arrestato dopo l'intervento di un agente di vigilanza privata e della polizia. L’indagine lampo ha portato all’arresto dell’individuo, che era entrato in azione poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La sua posizione è ora al vaglio della Corte d’Appello, che ha deciso di aumentare la pena precedente.

Si era reso protagonista di una spaccata ai danni di una tabaccheria ricevitoria, ma c’era stato il tempestivo intervento prima di un agente della vigilanza privata, poi della polizia e per lui, al termine di un’indagine lampo, erano scattate le manette. Per questo motivo un 34enne di Porto Sant’Elpidio era comparso alla sbarra. Il giovane, al termine del processo, era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per il reato di furto aggravato. Il pm però aveva impugnato la sentenza e aveva fatto ricorso alla Corte d’Appello di Ancona, che ieri ha emesso una sentenza che aggrava la pena a due anni e quattro mesi di reclusione. Il malvivente, dopo aver preso di mira una tabaccheria di Porto Sant’Elpidio, era entrato in azione di notte con il chiaro intento di mettere a segno un colpo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La spaccata nella tabaccheria, aumenta la pena in Corte d’Appello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Coordinò la fuga di Artem Uss, la Corte d’Appello riduce la pena di un anno a Dmitry ‘Dima’ ChirakadzeLa Corte d'Appello di Milano ha ridotto di un anno la condanna nei confronti di Dmitry 'Dima' Chirakadze, l'uomo ritenuto essere il...

Rapina con coltello nella tabaccheria, arrestato un uomo: dovrà scontare una pena di oltre 5 anniIeri mattina i Carabinieri della stazione di Conselice hanno arrestato un italiano di 55 anni, dando esecuzione a un provvedimento di carcerazione...