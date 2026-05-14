Studente 13enne precipita dal balcone durante la gita scolastica è grave Stava scavalcando per raggiungere un' altra camera

Durante una gita scolastica, un ragazzo di 13 anni è caduto da un balcone di un hotel a Venezia. Secondo quanto riferito, stava cercando di raggiungere un’altra camera scavalcando una ringhiera. È stato portato in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta svolgendo gli accertamenti per chiarire l’accaduto. La famiglia e la scuola sono state informate dell’incidente.

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VENEZIA - Precipita dal balcone dell'hotel durante la gita scolastica, grave un 13enne di Pellestrina. L'incidente è avvenuto martedì sera verso le 21,30 in una struttura ricettiva di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, che ospitava il gruppo scolastico composto da due seconde medie, una della Loredan di Pellestrina e una della Pisani del Lido che fanno parte dell'istituto Comprensivo "Franca Ongaro". Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio dei carabinieri, il tredicenne avrebbe tentato di passare dal balcone della propria camera a quello di una stanza vicina. Un gesto probabilmente nato come un gioco, ma che si è trasformato in pochi istanti in un grave incidente.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Studente 13enne precipita dal balcone durante la gita scolastica, è grave. Stava scavalcando per raggiungere un'altra camera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Studente precipita dal balcone durante la gita scolastica: dramma in ItaliaPaura nella serata di ieri a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, dove uno studente è precipitato dal balcone di un hotel mentre si trovava... Leggi anche: Gita scolastica finisce in tragedia: studente precipita dal balcone Temi più discussi: Gita scolastica nel Viterbese, studente precipita dal balcone dell’hotel; Incidente in gita scolastica a Soriano nel Cimino: uno studente precipita dal balcone di un hotel; Ragazzino precipita dal balcone dell'hotel, era in gita a Soriano nel Cimino; Borghesiana: precipita dal balcone mentre sistema il filo dei panni, grave un 48enne. Studente 13enne precipita dal balcone durante la gita scolastica, è grave. Stava scavalcando per raggiungere un'altra cameraVENEZIA - Precipita dal balcone dell'hotel durante la gita scolastica, grave un 13enne di Pellestrina. L'incidente è avvenuto martedì sera verso le 21,30 in una ... ilgazzettino.it Studente in gita precipita dal balcone dell'hotelUno studente in gita scolastica nella Tuscia è rimasto gravemente ferito ieri sera dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Soriano nel Cimino dove alloggiava con i compagni di scuola. civonline.it