Studente precipita dal balcone durante la gita scolastica | dramma in Italia

Nella serata di ieri a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, uno studente è caduto dal balcone di un hotel durante una gita scolastica con la sua classe. L’incidente si è verificato nel centro della città, causando grande preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono disponibili dettagli sulle condizioni dello studente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Paura nella serata di ieri a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, dove uno studente è precipitato dal balcone di un hotel mentre si trovava in gita scolastica con la sua classe. L’incidente è avvenuto nella serata di martedì 12 maggio all’interno della struttura alberghiera dove il gruppo stava pernottando. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe precipitato da un’altezza di circa quattro metri, finendo nell’area sottostante adibita a garage, caratterizzata da un dislivello. Immediata la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, valutata la situazione, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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