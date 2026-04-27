Il mondo di The Big Bang Theory si espande ancora. Dopo il successo mondiale di Young Sheldon e l’arrivo di Georgie & Mandy’s First Marriage, l’universo creato da Chuck Lorre si prepara a una svolta inaspettata. Al CCXP è stato presentato in anteprima Stuart Fails to Save the Universe, il primo vero sequel della serie originale che vede protagonisti i personaggi secondari più amati dai fan. Ecco tutti i dettagli su trama, cast e data di uscita ufficiale. Data di Uscita: Quando arriva Stuart su HBO Max?. Segnate la data sul calendario: Stuart Fails to Save the Universe debutterà ufficialmente su HBO Max a luglio 2026. A differenza dei precedenti spin-off, questa serie non sarà un prequel, ma si collocherà temporalmente dopo il finale di The Big Bang Theory, mostrandoci cosa è successo ai protagonisti rimasti a Pasadena.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Stuart Fails to Save the Universe: Il Multiverso Nerd sta arrivando!

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Panoramica sull’argomento

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