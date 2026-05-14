Stuart Fails To Save The Universe | Ecco il primo teaser trailer

Da universalmovies.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stuart Fails To Save The Universe è prodotta da Chuck Lorre Productions in associazione con Warner Bros. Television. Quali produttori esecutivi troviamo Zak Penn, oltre ai creatori originali Chuck Lorre e Bill Prady, la cui presenza garantisce la continuità dello spirito e dell’umorismo che hanno decretato il successo della serie madre. Nel cast rivedremo Lauren Lapkus sempre nei panni di Denise, la fidanzata di Stuart. inoltre Brian Posehn in quelli di Bert Kibbler e, infine, John Ross Bowie il quale ricoprirà, come sempre, il ruolo di Barry Kripke. Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.🔗 Leggi su Universalmovies.it

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