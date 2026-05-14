Strumenti per facilitare la comunicazione consegnati a Ribera nuovi materiali per scuole e strutture sanitarie

A Ribera sono stati consegnati strumenti di comunicazione aumentativa alternativa rivolti a scuole e strutture sanitarie locali. Questi materiali sono stati distribuiti nell’ambito del progetto “Percorsi di orientamento – Bussole Vitali Caa”, finalizzato a migliorare le modalità di comunicazione per le persone con bisogni specifici. La consegna si inserisce in un’iniziativa che mira a fornire supporti concreti per facilitare l’interazione quotidiana in ambienti scolastici e sanitari.

Nuovi strumenti di comunicazione aumentativa alternativa destinati a scuole e strutture sanitarie del territorio sono stati consegnati a Ribera nell’ambito del progetto “Percorsi di orientamento – Bussole Vitali Caa”. La consegna è avvenuta nella sede dell’Ipia e rientra nel più ampio percorso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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