Strumenti per facilitare la comunicazione consegnati a Ribera nuovi materiali per scuole e strutture sanitarie

Da agrigentonotizie.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ribera sono stati consegnati strumenti di comunicazione aumentativa alternativa rivolti a scuole e strutture sanitarie locali. Questi materiali sono stati distribuiti nell’ambito del progetto “Percorsi di orientamento – Bussole Vitali Caa”, finalizzato a migliorare le modalità di comunicazione per le persone con bisogni specifici. La consegna si inserisce in un’iniziativa che mira a fornire supporti concreti per facilitare l’interazione quotidiana in ambienti scolastici e sanitari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovi strumenti di comunicazione aumentativa alternativa destinati a scuole e strutture sanitarie del territorio sono stati consegnati a Ribera nell’ambito del progetto “Percorsi di orientamento – Bussole Vitali Caa”. La consegna è avvenuta nella sede dell’Ipia e rientra nel più ampio percorso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

(Aidem) Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA): come utilizzarla per facilitare la comunicazione e favorire l’inclusione (Corso accreditato)Corso online di 15 ore per imparare a utilizzare la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e favorire la comunicazione e l’apprendimento di...

“Sui social e i nuovi strumenti di comunicazione racconterò quanto è bella la Chiesa”: Don Roberto Fiscer lascia la parrocchia per un nuovo lavoroHa al suo attivo oltre 800mila mila follower su TikTok e quasi 300mila su Instagram, su Facebook è a quasi 70mila follower.

Temi più discussi: Finanza per la crescita: a Cuneo focus sul nuovo modello Basket Bond Piemonte; Legge sull'IA | Plasmare il futuro digitale dell'Europa; La Regione Lazio presenta gli strumenti finanziari per le imprese; Lavoro, Arpal Puglia lancia gli elenchi per favorire l’incontro tra aziende e candidati.

La donazione per la Pubblica. Da Aci Pistoia due strumenti per facilitare l’assistenzaUn gradino in meno per la montagna: questo il titolo del progetto che ha portato alla donazione alla Pubblica Assistenza di Pescia da parte di Aci Pistoia di una sedia motorizzata montascale a quattro ... lanazione.it

Sit: Vademecum cartacei addio. Ecco come facilitare la pratica clinica con un’unica appNella app Laborsadelmedico e App medicali nella borsa del medico, volume curato dalla Società italiana di telemedicina e sanità elettronica, presentati al Senato, gli strumenti per far fronte ai ... quotidianosanita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web