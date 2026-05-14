La Cassazione ha confermato la condanna al carcere per un uomo accusato di spaccio e possesso di armi. Durante le indagini, le forze dell’ordine hanno trovato un arsenale nascosto nel negozio dell’imputato. Un cane antidroga ha individuato sostanze stupefacenti durante una perquisizione. La perquisizione ha portato anche al ritrovamento di armi nascoste all’interno dell’attività commerciale.

? Domande chiave Come faceva il commerciante a nascondere un arsenale in bottega?. Cosa ha scoperto il cane Batik durante la perquisizione?. Perché la custodia cautelare era stata inizialmente respinta?. Come veniva protetto il deposito di droga e armi?.? In Breve Operazione di novembre condotta dai Carabinieri di Strongoli con il cane Batik.. Sequestrati quattro chili di marijuana, cento grammi di cocaina e hashish.. Confiscata pistola revolver con matricola abrasa, arma silenziata e cento cartucce.. Tribunale del Riesame di Catanzaro ha ribaltato il precedente rigetto della misura.. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un commerciante di Strongoli già noto alle autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strongoli, Cassazione conferma il carcere per lo spacciatore: armi e droga

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