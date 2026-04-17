Portò un pacco di droga in carcere al figlio durante un colloquio | la Cassazione conferma i domiciliari

La Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per un uomo di 61 anni coinvolto nell'operazione

La corte di cassazione ha respinto il ricorso di Salvatore Morello, gelese di 61 anni, confermando gli arresti domiciliari disposti nell'operazione "The Wall" contro il traffico di stupefacenti per conto del clan Rinzivillo che sarebbe stato operativo anche ad Agrigento. Morello è accusato di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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