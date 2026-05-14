Strisce blu a Roma Comune scatenato Boom di multe da gennaio

A Roma, le multe per le automobili parcheggiate nelle strisce blu sono aumentate significativamente da gennaio ad aprile. In questo periodo, sono state elevate circa 135 mila contravvenzioni su un totale di circa 73 mila stalli. La crescita si riscontra rispetto agli anni precedenti, quando il numero di sanzioni era inferiore, senza che siano stati annunciati cambiamenti nelle regole di parcheggio.

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Boom di multe sulle 73 mila strisce blu capitoline. Da gennaio ad aprile sono state 135 mila quelle elevate dagli ausiliari del traffico, in media oltre mille al giorno, cifra che segna un aumento di oltre il 51% rispetto allo stesso periodo del 2025, quando i verbali elevati alle auto parcheggiate irregolarmente, senza quindi che sia stata pagata la sosta, erano stati 89 mila. Tradotto nel possibile incasso per Roma Capitale, il «tesoretto» dei primi quattro mesi del 2026 va da poco meno di quattro milioni (se si considera il pagamento ridotto di 29,40 euro entro cinque giorni) a 5,7 milioni (con la sanzione minima di 42 euro) solo grazie alla sosta tariffata, che il Campidoglio ha intenzione di aumentare, trasformando entro il 2027 ben 16 mila parcheggi «bianchi» in «blu».🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Strisce blu, a Roma Comune scatenato. Boom di multe da gennaio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Multe agli studenti davanti all’Università, scoppia il caso parcheggi. "Subito una revisione delle strisce blu"Raffica di multe e proteste davanti alla sede universitaria di via Perla a Santa Maria Capua Vetere. Leggi anche: Strisce blu a Roma: ora si paga con l'app Temi più discussi: Occhi intelligenti sull'asfalto di Roma. Arrivano i 7.500 sensori per disciplinare la sosta; Parcheggi strisce blu a Roma: arrivano i sensori smart per pagamento e posti liberi; Nuovo sistema Pilomat nel centro cittadino: dal 21 maggio entra in funzione; Parcheggi di scambio a Roma: dove sono, tariffe e come funzionano. Roma, via della Magliana sempre più pericolosa: ieri un altro pedone investito. Grazie a Peppe di Rauso che ha avuto il merito di alimentare questa battaglia insieme a noi IL SERVIZIO canaledieci.tv/2026/04/27/rom… x.com Rivoluzione strisce blu a Roma, impennata di parcheggi a pagamento: ecco doveLa mappa dei nuovi parcheggi a pagamento di Roma: le ‘strisce blu’ saranno estese in tutto l’anello ferroviario della Capitale, nella zona del Pigneto, di Ostia lido (in estate), di Ostiense, di ... fanpage.it Parcheggi strisce blu a Roma: arrivano i sensori smart per pagamento e posti liberiA Roma arrivano sensori smart nei parcheggi a strisce blu per monitorare i pagamenti, ottimizzare i controlli e facilitare la ricerca dei posti liberi. newsauto.it