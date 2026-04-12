Strisce blu a Roma | ora si paga con l' app
A Roma, dove la presenza di veicoli è tra le più numerose in Europa, trovare un posto auto nelle zone a pagamento rappresenta spesso una sfida quotidiana. Da oggi, i cittadini e i visitatori possono pagare le strisce blu utilizzando un'app dedicata, semplificando così il processo di pagamento e riducendo le code alle macchinette tradizionali. La novità mira a migliorare la gestione del parcheggio nelle aree centrali della città.
Roma è una delle città europee con la più alta densità di veicoli circolanti. Ogni giorno, quindi, milioni di automobilisti sono costretti a confrontarsi con la difficoltà nel trovare parcheggio. Oltre a essere frustrante, ciò si ripercuote sulla mobilità complessiva: la ricerca di un posto.🔗 Leggi su Romatoday.it
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