Strisce blu a Roma | ora si paga con l' app

A Roma, dove la presenza di veicoli è tra le più numerose in Europa, trovare un posto auto nelle zone a pagamento rappresenta spesso una sfida quotidiana. Da oggi, i cittadini e i visitatori possono pagare le strisce blu utilizzando un'app dedicata, semplificando così il processo di pagamento e riducendo le code alle macchinette tradizionali. La novità mira a migliorare la gestione del parcheggio nelle aree centrali della città.